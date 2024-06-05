عقدة تاريخية لبوركينا فاسو فى لقاءات مصر والسبب.. حسام حسن

يستعد منتخب «الفراعنة»، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، فى أول مباراة رسمية له مع منتخب مصر، لمواجهة بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى حسام حسن، جاهدًا لتحقيق الفوز فى أول مباراة رسمية له مع المنتخب، والانفراد بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط من 3 مبارايات.

وكلاعب، بجد أن حسام حسن، والذى خاض عدة مواجهات أمام بوركينا فاسو، عندما كان لاعبًا فى صفوف المنتخب الوطنى، وتحديدا فى مركز رأس الحربة، ونجح «العميد» فى هز شباك المنتخب البوركينابي أكثر من مرة.

كانت المرة الأولى التى نجح حسن، فى هز شباك «الخيول»، فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية 1998، التى فاز بها «الفراعنة» بهدفين دون رد، سجلهما «العميد» ليتوج الفراعنة وقتها بالبطولة، بعد الفوز فى المباراة النهائية.

وفى بطولة كاس الأمم الإفريقية 2000، نجح حسام حسن، فى التسجيل فى المباراة التى جمعت بين بوركينا فاسو ومصر، وانتهت بفور الفراعنة برباعية مقابل هدفين، وأحرز «العميد»، «جلاد شباك الخيول» ثانى أهداف المباراة من ركلة جزاء.

وتقابل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في 6 مواجهات، لم يتذوق «الفراعنة» الخسارة من البوركيني فى أى لقاء، وتعود آخر مبارة جمعت بينهما فى 2017 ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة الأمم الإفريقة، وحققت مصر فوزا صعبا من ركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابى فى المباراة بهدف لكل فريق، والتى استمرت حتى الأشواط الإضافية.