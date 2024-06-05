الـ«فيفا» يشكر الاتحاد المصرى لكرة القدم

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا» خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، هنأ خلاله نادى توت عنخ آمون بالتتويج بالدورى المصرى للكرة النسائية للمرة الأولى فى تاريخه، كما وجه الشكر للاتحاد المصرى على دعم وتطوير الكرة النسائية.

وقال جيانى إنفانتينو رئيس الـ«فيفا»: “أسعد بتهنئة بطل مصر الجديد توت إف سى، جهودهم المستمرة ونتائجهم على مدار الموسم أثمرت ذلك اللقب الهام، وأهنئ جميع أعضاء الفريق على ذلك الإنجاز.”

بدوره شكر الاتحاد المصرى لكرة القدم إنفانتينو والاتحاد الدولى فى خطاب رسمى قال خلاله جمال علام رئيس الاتحاد المصرى: “نشكركم على خطابكم الراقى لتهنئة بطل مصر الجديد في الكرة النسائية.”

وأتم: “نقدر بشدة دعمكم المتواصل للكرة النسائية في جميع الاتحادات الوطنية الواقعة تحت مظلة الـ«فيفا».