الـ”كاف” يوضح فى بيان رسمى حقيقة تأجيل كأس أمم إفريقيا فى المغرب

أصدر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ”كاف” بيانا رسميا اليوم “الأربعاء”، لتوضيح حقيقة تأجيل موعد نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والمقرر إقامتها فى المغرب.

وقال الـ”كاف”، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “التقارير حول كأس الأمم الإفريقية 2025 غير صحيحة”.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن مواعيد كأس الأمم الإفريقية بالعام المقبل 2025، وسيصدر الـ”كاف بعد ذلك بيانا رسميا حول هذه المسألة”.

وكان مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقى لوكس سبتمبر، قال عبر حسابه إن الـ”كاف” لم يقرر بعد موعد إقامة البطولة القارية.

وأضاف: “تجرى المناقشات مع مختلف الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة حول هذا الموضوع، ويجتمع المكتب التنفيذي للكاف قريبا لمناقشة الأمر واتخاذ القرار”.

جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الشهيرة، تصريحا منسوبا لفيرون أومبا، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي كرة القدم، أكد فيه أن الاتحاد استقر على تأجيل كأس الأمم الإفريقية إلى أوائل 2026، بسبب تعارض المواعيد مع النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.