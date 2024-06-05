القومي للمرأة يختتم ورشة عمل “دمج القائدات الدينيات في قضايا مناهضة العنف ضد النساء 

اختتم المجلس القومي للمرأة ورشة العمل التى نظمها بعنوان “دمج القائدات الدينيات في قضايا مناهضة العنف ضد المرأة” بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه شركة باثفايندر انترناشونال وبالتعاون مع مؤسسة سيف مصر ، والتى استهدفت ٤٠ واعظة من مختلف المحافظات، واستمرت على مدار ثلاثة أيام.

وأشارت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، الى أن هدف الورشة هو الحفاظ على الصحة النفسية للقائدات الدينيات من الواعظات والراهبات والمكرسات وخادمات الكنائس وتزويدهن بالأدوات العلمية الملائمة للتعامل مع المشكلات التي يواجهنها مع المستفيدات ، وأيضًا تمكينهن من التعامل مع التحديات اليومية التي يمكن أن تعيقهن عن تحقيق دورهن التوعوي، حيث تتضمن ورشة العمل تدريبهن على آليات الاستجابة اذا واجهتهن حالات عنف ضد المرأة ، ومساعدتهن في صياغة رسائل تعزز القضاء عليه ، مع ابتكار أدوات عملية حتى يتمكن من تحديد حالات العنف ضد المرأة ،واحالتها الى مسارات الإحالة السليمة للوصول الي خدمات الحماية.

تناولت الورشة موضوعات حول الصحة النفسية ومعني الحدود ومنع الاحتراق وتأثير وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ونظام الإحالة و كيفية إدارة حالات العنف ضد المرأة.