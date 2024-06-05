على معلول يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى فى الأهلى

أدى لاعب النادى الأهلى على معلول، جلسة تأهيل وعلاج طبيعى فى «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم “الأربعاء”، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال طبيب فريق النادىالأهلى الدكتور أحمدجاب الله، إن على معلول بدأ اليوم فى تنفيذ مرحلة جديدة من العلاج الطبيعى والتأهيل فى «الجيم».

وأشار طبيب الفريق جاب الله، إلى أن على معلول يؤدى بشكل منتظم برنامجه التأهيلى المحدد له، من بعد الجراحة التى خضع لها مؤخرًا، مع اصرار اللاعب نفسه على الإلتزام بالبرنامج التأهيلى، ليتم شفاؤه وعودته للملاعب من جديد.

وفى سياق آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته مساء اليوم “الأربعاء”، على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.