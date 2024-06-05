فى مجموعة مصر.. سيراليون تفوز على جيبوتى بالتصفيات المؤهلة للمونديال

انتهت مباراة منتخب سيراليون ومنتخب جيبوتى، بفوز منتخب سيراليون 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم “الأربعاء”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التفصيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتى أقيمت على ملعب بن محمد العبدى فى المغرب.

تقدم منتخب سيراليون عن طريق كورتس ديفيز فى الدقيقة 12 من عمر المباراة، ثم تعادل منتخب الجابون من ركلة جزاء نفذها جابريل دادزي في الدقيقة 35، فيما سجل أوجستوس كارجبو هدف الفوز لمنتخب سيراليون في الدقيقة 51.

وتقع سيراليون فى المجموعة الأولى مع المنتخب الوطني المصرى، والتى يتصدرها “الفراعنة” برصيد 6 نقاط من مباراتين.

وبهذه النتيجة يرفع منتخب سيراليون رصيده للنقطة 4 فى المركز الرابع خلف بوركينا فاسو وغينيا بيساو بفارق الأهداف.

ويلتقى المنتخب الوطنى المصرى مع نظيره البوركينابى فى العاشرة من مساء غدٍ “الخميس”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.