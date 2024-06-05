انفراجة فى أزمة “أفشة”.. اللاعب يعود لتدريبات الأهلى بعد أزمته الأخيرة

أعلن مصدر فى النادى الأهلى عن عودة صانع ألعاب النادى الأهلى محمد مجدى أفشة، للتدريبات الجماعية للفريق بعد غيابه اليومين الماضيين، على إثر الأزمة الأخيرة التى فجرها بتصريحاته الأخيرة.

وظهر محمد مجدى أفشة فى تدريبات الأهلى اليوم “الأربعاء”، والتى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة، وشارك فى المران بشكل كامل.

وكان مصدر مقرب من النادى الأهلى أكد توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب، نافيًا أى وجود لنية تجميده أو عرضه للبيع.

وواصل النادى الأهلى تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

وعقد المدير الفنى للفريق مارسيل كولر، محاضرة فنية بالفيديو واجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى.

وقاد مخطط الأحمال أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران، فيما قاد مارسيل كولر اللاعبين فى مران متنوع، شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل بين اللاعبين.