أزمة جديدة فى ليفربول بسبب محمد صلاح

يواجه نادى ليفربول الإنجليزى، أزمة جديدة بسبب نجم الفريق محمد صلاح خلال الفترة الحالية، حتى فى حال تجديد تعاقده مع الـ«ريدز».

ويرتبط محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزى، بعقد ممتد حتى نهاية الصيف المقبل أى فى يونيو 2025، لذلك يسعى النادى فى تجديد تعاقده مع نجم الفريق، بالرغم من أنه سيشكل اللاعب أزمة جديدة مع الفريق الإنجليزى خلال الفترة المقبلة.

وتعود الأزمة، إلى رغبة منتخب مصر فى استدعاء صلاح لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024، والتى تقام فى يوليو المقبل، ففى حال شارك صلاح مع منتخب مصر الأولمبى، فإنه سيغيب عن المعسكر التحضيرى للموسم الجديد مع الريدز، إلا أن النادى الإنجليزى يملك كامل الحق فى رفض مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية، مثلما سبق وحدث فى أولمبياد طوكيو.

وتبقى أزمة استدعاء محمد صلاح لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة فى 2025، حيث سيغيب اللاعب عن «الريدز» لفترة طويلة، مثلما حدث فى الموسم الماضى، وقتها لن يكون لدى النادى الإنجليزى الحق فى رفض مشاركة صلاح فى بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، الأمر الذى يجعله يخسر جهود اللاعب فى عدة مباريات.