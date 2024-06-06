طاقة البرلمان تطالب الحكومة الجديدة بحل لتقليل ساعات قطع التيار الكهربائي

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تشكيل حكومة جديدة في التوقيت الحالي يمثل خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، ومحاولة جادة لتلبية تطلعات الشعب المصري نحو المزيد من التقدم.

وأكد عضو مجلس النواب على أن الحكومة القادمة سيكون عليها عبء كبير ومسئوليات أكبر وذلك لانها قادمة في ظل ظروف وأحداث خارجية تؤثر علي المنطقة بأكملها، بخلاف الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع وليست مصر فقط.

وشدد الجبلاوي علي ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة من أصحاب الكفاءة والخبرة كلا منهم في مجاله، وضرورة أن تكون حكومة اقتصادية لديها كافة الحلول القابلة للتنفيذ للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، وأن تجد الحكومة حل لتخفيف الأحمال وتقليل ساعات قطع التيار الكهربائي إلى ساعة واحدة تدريجيا وصولًا إلى عدم قطّع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى إنها مهمة صعبة، قائلا: نأمل ان نجد حلا لهذه المشكلة قريبًا.