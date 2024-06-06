ياسين الميكارى يكشف سر التزام لاعبى الأهلى

كشف محلل الأداء فى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ياسين الميكارى، وأحد المساعدين بجهاز المدير الفنى مارسيل كولر، عن سر التزام لاعبى «المارد الأحمر».

وقال ياسين الميكارى، فى تصريحات عبر إعلامية: «انضباط اللاعبين، باعتبارنا موظفين سويسريين، فقد حققنا الآن الاحترام والالتزام بالمواعيد».

وأضاف الميكارى: «يصل اللاعبون فى الوقت المحدد لهم، ونحن جميعًا نسير فى نفس الاتجاه فى الوقت الحاضر، كرة القدم ليست فقط على أرض الملعب، كما أن مارسيل كولر يهتم أيضًا بأدق التفاصيل».

وأكمل ياسين الميكارى: «الالتزام بالمواعيد جزء من ذلك، وهو أيضًا يتعلق بالاحترام بين اللاعبين. بالطبع أعرف العقلية، وهناك دائمًا أشياء لا تسير على ما يرام كما نريد، ولكن عندما نتناولها، لا يحدث ذلك فيما بعد».

وتابع محلل الأداء ياسين الميكارى: «التحرك بشكل طبيعى فى شوارع القاهرة مع مارسيل كولر صعب، إنه معروف فى كل مكان، وهذا بسبب نجاحه. إنها دولة مهووسة بكرة القدم، وقد تمكنا من الاستعداد لذلك، أعتقد أنه يستمتع بكل دقيقة من هذا النجاح، مثلنا كذلك في الطاقم الفنى».