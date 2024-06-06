القومى للمرأة يهنئ الدكتورة مايا مرسى لتعيينها عضوة بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى 

يتقدم المجلس القومى للمرأة وجميع عضواته وأعضائه ومقررات فروعه بالمحافظات وأمانته العامة ، بخالص التهانى الى الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس لصدور القرار الرئاسى بتعيينها عضوة بمجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لمدة أربع سنوات.

ويعبر المجلس عن بالغ سعادته لتعيين الدكتورة مايا مرسى فى هذا المنصب الذى يعكس ثقة القيادة السياسية فى كفائتها وقدراتها ، كما يأتى تقديرًا لكفائتها العلمية والمهنية الكبيرة ، ولخبراتها وجهودها الكبيرة فى مجال العمل التنموى وملف تمكين المرأة المصرية على مدار سنوات طويلة.

ويؤكد المجلس القومي للمرأة ثقته الكبيرة والدائمة بنجاح الدكتورة مايا مرسي فى جميع المناصب والمهام التى توكل اليها ، ويتمنى لها خالص النجاح والتوفيق فى مهام هذا المنصب.

تجدر الإشارة الى أن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 2024، بتعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من ذوي الخبرة، لمدة أربع سنوات ضم الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى – رئيس المجلس القومي للمرأة ، والسيد المهندس خالد محمود عبد العزيز – وزير الشباب والرياضة السابق، و الدكتور محمد فايز فرحات – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وفاطمة سيد أحمد – عضو الهيئة الوطنية للصحافة .