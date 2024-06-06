بمناسبة عيدالأضحى..” البيطريين ” تقدم نصائح حول شراء الأضحية وتحذر من بعض طرق الغش

قدمت النقابة العامة للأطباء البيطريين ممثلة فى لجنة سلامة الغذاء ، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مجموعة من النصائح حول شروط الأضحية وهي كالتالي:

1. أن تكون من بهيمه الأنعام : الإبل والأبقار والجاموس والاغنام (ضأن وماعز)

2. أن تبلغ السن المعتبر شرعا: الإبل خمس سنوات، والأبقار سنتان، والماعز سنة، والضأن سته أشهر على الأقل.

3. أن تكون سليمه من العيوب المانعة من الإجزاء، وهى: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، والعجفاء ( التي ليس لها مخ لضعفها وهزالها).

وحذر د كتور رامي محمد فتحي، مقرر لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، من طرق الغش التي يلجأ إليها التجار عند بيع الأضاحي، منها وضع الملح في العليقه أو الماء المقدم للحيوان مما يجعل الحيوان يبدو منتفخا وأكثر وزنا من وزنه الحقيقي، وبرد الأسنان والقرون، للغش في عمر الحيوان لجعله يبدو أصغر سنا، إضافة إلى الغش في الميزان ولذلك وجب علي المشتري أن يتأكد من وزن الحيوان أكثر من مرة.

ونصح الدكتور رامي بمن ليس لهم خبرة في الشراء باصطحاب طبيب بيطري مختص عند شراء الأضحية لعدم الوقوع في طرق الغش المختلفه التي يلجأ إليها التجار واختيار أفضل الأضاحي ولابد الأخذ في الاعتبار مايلي :

1. عدم الشراء من الباعه الجائلين لأن الحيوان يتغذي علي القمامه وتسمي في هذه الحاله (بالجلاله)وهي حرام ذبحها وأكلها.

2. يجب أن يكون الحيوان نشيط الحركة لامع العينين ذو جلد وشعر لامع والفتحات الطبيعية جافة.

3. لابد من معرفة نوع العليقة التي يتناولها الحيوان والابتعاد عن الحيوان الذي يأكل الخبز الجاف أو الذرة أو الخميرة لانه في هذه الحالة سيكون دهنه أكثر من الذي يتغذي علي مركزات الأعلاف.

4. الإبتعاد عن الحيوان المربوط لأنه سيكون نسبة الدهون به عالية وبالتالي لن يحقق نسب تصافي لحوم عالية.