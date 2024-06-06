الرعاية الصحية توقع بروتوكول مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي للتعاون في مجالات زيادة الوعي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وذلك خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024، والذي ينعقد ، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة”.

عبّر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، مشيرًا إلى أن التعاون في مجالات زيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية والحد من الوصمة وتدريب مقدمي الرعاية الصحية على التوعية بالصحة النفسية وتدخلات المحن بتقديم المساعدة والدعم الإنساني وقت الأزمات.

وأكد الدكتور السبكي، أن التعاون مع مؤسسة فاهم يأتي في إطار رؤية الهيئة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي وضم خدمات الصحة النفسية وفقًا لتوصيات الحوار الوطني بضم خدمات الصحة النفسية العلاجية لحزمة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف السبكي، أن التعاون سيشمل عقد ورش العمل والدورات التدريبية لبناء قدرات وتعزيز مهارات ومعارف العاملين في هيئة الرعاية في مجال الصحة النفسية ومقدمي الرعاية الأولية والتدريب على الممارسات القائمة على الأدلة العلمية لتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية بأعلى المعايير.

وأوضح ، أن التعاون سيتضمن توفير خدمات الدعم النفسي للفئات المحتاجة في محافظات تطبيق المنظومة من توفير أخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الشباب والأسرة بالمرض النفسي وأخطاره وطرق علاجه في بيئة آمنة.

وتابع الدكتور السبكي، أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة وتأثيرها الإيجابي على جودة الحياة والإنتاجية الفردية والاجتماعية وتقليل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالأمراض النفسية والتي تشمل التكاليف الطبية وفقدان الإنتاجية، ومؤكدًا أن العمل المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومؤسسة فاهم يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة في مجال دعم الصحة النفسية.

وأعرب الدكتور السبكي عن تفاؤله بأن هذا التعاون سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الصحة النفسية بمصر، مؤكداً على التزام الهيئة بمواصلة جهودها في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية لجميع المواطنين.