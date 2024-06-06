خلال مؤتمر المصرية لزرع العدسات ..نقل مباشر لإجراء العمليات الجراحية ل٣ دول إفريقية 

شهد المؤتمر الدولي لطب العيون الـ36 الذي تنظمه الجمعية المصرية لزرع العدسات وعلاج إنكسار العين ، حضوراً طبياً واسعاً حيث شارك ما يقارب الـ1000 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ودول أمريكا وأسيا وأوروبا لمناقشة الجديدة في زرع العدسات لإزالة المياه البيضاء “الكتاراكت”

قال الدكتور أحمد عثمان ، رئيس الجمعية المصرية لزرع العدسات ، العميد الأسبق لكلية طب الأسكندرية ، رئيس المؤتمر ، أنه تم عقد ورش عمل ودورات تدريبية علي بعض العمليات الجراحية للأطباء المشاركين مضيفاً أن فعاليات اليوم الأول تم عقد جلسة لشباب الأطباء للتنافس في عرض أبحاثهم وأنشطتهم العلمية في مجال العيون ، حيث كانت المنافسة بين 11 طبيب عيون علي مستوي الجمهورية وتم تقييمهم بواسطة لجنة من أساتذة طب العيون في مصر وتم إختيار أفضل هذه الأبحاث ودعم البحث الفائز للمشاركة في أكبر مؤتمر للعيون في العالم بالمجان

وأشار “عثمان ” أنه تم مشاركة عدد من الخبراء الأجانب المتميزين في تخصص جراحة العيون وتم إلقاء محاضرة عن أحدث انواع العدسات المزروعة في العين بعد إزالة المياه البيضاء

وقال د.احمد عثمان، أنه تم النقل المباشر لاجراء العمليات الجراحية الحية عبر الأقمار الصناعية لقاعة المؤتمر بالإسكندرية وقاعة مركز المنارة Africa Health ورواندا

وبنغازى ليبيا ورمد بورسعيد الهيئة العامة للرعاية الصحية ورمد أسوان الهيئة العامة للرعاية الصحية مشيرا إلي أن ذلك لدعم وتطوير التدريب والتعليم الطبي المصري المستمر لكافة أطباء العيون.