كولر عن جماهير الأهلى: مصر بها شغف كرة القدم.. حسم لقب الدورى أولوية

علق المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى مارسيل كولر، على صعوبة المنافسة على لقب الدورى الممتاز، فى ظل ضغط المباريات، حيث يتأخر الفريق عن فرق المقدمة بجدول الترتيب بـ«7 و8» مباريات، بسبب مشاركته ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويقول مارسيل كولر: «تأخر الأهلى عن منافسيه فى المباريات.. والضغط النفسى هائل، لأنه سيكون لدينا الآن مباراة كل 3 أيام، والموسم شاقًا للغاية».

وأضاف مارسيل كولر، فى تصريحات إعلامية: «لقد لعبنا خارج أرضنا فى دورى أبطال أفريقيا فى أماكن مثل الكونغو وغانا وتنزانيا، حيث توجد اختلافات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة».

وتابع: «النادي الذي يضم ما يقرب من 50 مليون مشجعًا محكوم عليه بالفوز، إذا نجحت فكل شيء على ما يرام، وإذا خسرت تتغير الرياح».

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن الفارق بين ما يحدث في مصر مقارنة بأوروبا، من حيث شغف كرة القدم.

وقال مدرب الأهلي: «لا يمكن مقارنة هذا بأي شيء في أوروبا، المصريون متحمسون للغاية».

وأضاف كولر: «هناك ما يقرب من 75 ألف متفرج فى الاستاد الدولى بالقاهرة، الجميع يرتدون اللون الأحمر، الجميع يقفون، ولا أحد يجلس».

وأكمل مارسيل كولر: «الجميع يصرخون وكأن حياتهم تعتمد على ذلك، عندما تنطلق صافرة النهاية، تتحطم كل السدود، وعندما لم تسر الأمور إلى أبعد من ذلك، وتخبرنا الجماهير أنه يتعين علينا الآن لعب النهائى وأنه ليس لدينا وقتًا للمناقشة».

وتابع مارسيل كولر: «احتفلنا بالفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا حتى الرابعة صباحًا، وفي اليوم التالى أخبرني أحدهم أنه يتعين علينا الآن أن نصبح أبطالًا».