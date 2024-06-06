برلماني يشيد بقرار الكويت بإزالة اسم مؤسس جماعة الإخوان المسلمين من شوارعها

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بقرار دولة الكويت الشقيقة بإزالة اسم حسن البنا من شوارعها.

وقال عباس: إن إزالة اسم حسن البنا من شوارع الكويت تأكيد على كشف كذب جماعة الإخوان الإرهابية في كافة دول العالم، والقرار جاء انطلاقاً من رغبة دولة الكويت الشقيقة في تجنب أي حساسيات أو خلافات قد تنتج عن وجود أسماء تحمل دلالات تاريخية قد لا تكون مقبولة.

وأشار النائب إلى أن إزالة اسم مؤسس جماعة الإخوان دليل على معرفة كافة دول العالم خطر جماعة الإخوان الإرهابية وأن ما حدث من ثورة عليهم في مصر كان نتيجة لأفعالهم الإرهابية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتى استبدال أسماء الأشخاص التى تحملها بعض شوارع الكويت بأرقام، ومن بينها اسم حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، الذى أطلقته الكويت على أحد شوارعها منذ 50 عاماً بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، وفق”العربية الحدث”.

ووفق القرار ستقتصر تسمية بعض الشوارع على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول. وفيما يتعلق بالشوارع التي تحمل أسماء الدول والعواصم، سيتم التعامل وفقاً للمعاملة بالمثل.

وكان قد كلف مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال أسماء الأشخاص على الشوارع والميادين والاتجاه لترقيمها.