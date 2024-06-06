بعد إنتهاء الاختبارات التحريرية..” التعليم”: إستمرار الاختبارات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات حتى ٢٧ يونيو الجارى

استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقرير ختام الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية اليوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى عدد (766925) طالب وطالبة الامتحانات في (2562) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1220) مادة امتحانية في الفترة من 25 مايو 2024 وحتى 6 يونيو 2024 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسرة للطلاب الممتحنين.

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة بمقر العاصمة الإدارية الحديدة، قد تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تامين الامتحانات.

كما قام مسئولي الامتحانات بمتابعة عدد 631 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، وتم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات العملية والمعملية بعد إنتهاء الاختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.