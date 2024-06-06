إفتتاح المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة بكلية الطب البشرى والذى عقد بمركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها.

وخلال المؤتمر أشار رئيس الجامعة إلى أن كلية الطب بجامعة بنها تضم العديد من رموز الطب فى مصر مما جعلها أفضل الكليات في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية وفقا التصنيفات الدولية ، مشيرا أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية ، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

وأكد ” الجيزاوي ” على أن الجامعة تستثمر فى المعرفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،موضحا أن الهدف الأساسي للخطة البحثية بجامعة بنها هى دعم جهود التنمية الاقتصادية والإجتماعية و حل المشكلات القومية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد العسال إلى أن المؤتمر ناقش آخر المستجدات في أمراض الباطنة والجديد في تشخيص وعلاج مختلف أمراض الجهاز الهضمى والكبد وأمراض الكلى .