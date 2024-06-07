  “سويلم” : شراكة استراتيجية بين مصر وجامبيا للتعامل مع تحديات ندرة المياه

إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، موسى دراميه وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا .

وخلال اللقاء أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير الجامبى ، وأن هذا اللقاء يأتى في إطار التواصل لتعزيز التعاون بين مصر وجامبيا فى مجال الموارد المائية ، ومن جانبه أعرب السيد دراميه عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه فى ظل العلاقات الطيبة بين البلدين .

وخلال اللقاء أشار الدكتور سويلم لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجامبيا وخاصة فى مجال إدارة المياه للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ والتصحر وأثره على الزراعة والأمن الغذائي ، وإدارة الأنهار المشتركة (مثل نهر النيل ونهر جامبيا) ، معرباً عن إستعداد مصر لنقل تجاربها الناجحة في مجال إدارة المياه ومعالجة وإعادة إستخدام المياه والرى الحديث والتنبؤ بالفيضان والتعامل مع أخطار السيول للجانب الجامبى ، مع تعزيز التعاون العلمي بين البلدين و وضع برامج بحثية مشتركة بين الجامعات والمعاهد من البلدين ، وإمكانية إرسال خبراء مصريين لتقييم حالة الموارد المائية في جامبيا ومقترحات للتعامل مع تحديات المياه بها ، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الجامبية في مصر من خلال “المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى” PACWA ، والتنسيق المشترك في كافة الفعاليات الإقليمية والدولية .

كما أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بإنضمام دولة جامبيا للمبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe ضمن ٣٥ دولة إنضمت للمبادرة حتى الآن ، مشيراً لأهمية هذه المبادرة لدولة جامبيا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، حيث تقوم المنظمات الدولية الرائدة بالمبادرة حالياً بوضع خطط عمل لكل مسار من مسارات المبادرة وفقاً للأولويات الوطنية للدول المشاركة بالمبادرة .

وفيما يخص مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فقد أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز دور دولة جامبيا ضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يتم تنظيمها تحت مظلة الأمكاو ، لاستكشاف المزيد من الحلول المبتكرة للتعامل مع تحديات المياه في أفريقيا ، وتسريع وتيرة العمل لصياغة رؤية أفريقيا لما بعد عام ٢٠٢٥ ، ومواصلة بناء موقف أفريقي موحد بشأن قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية والعالم .

وعقب اللقاء قام الدكتور سويلم ودراميه بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد المائية والمصايد بجمهورية جامبيا فى مجال الموارد المائية والرى .

وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات ( الإدارة المتكاملة للموارد المائية – إدارة الأنهار المشتركة – إستخدام التكنولوجيا المتقدمة فى التحلية وحصاد مياه الأمطار – إستخدام أحدث النظم في مجال التنبؤ بالتغيرات المناخية ونظم الإنذار المبكر ومكافحة ظاهرة التصحر ) ، كما تتضمن مذكرة التفاهم ( تسهيل الزيارات الفنية عالية المستوى والتبادل الفني – تبادل المعلومات المرتبطة بمجالات التعاون – التنظيم المشترك لورش العمل حول الموضوعات ذات الإهتمام المشترك – تشجيع مؤسسات البحث العلمى لكلا الطرفين للقيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات البحثية والخبراء والمتدربين من خلال دورات تدريبية لبناء القدرات ) .