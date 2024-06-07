تصفيات مونديال 2026.. منتخب “الفراعنة” يروض منتخب الـ”خيول” بثنائية مقابل هدف

انتزع منتخب مصر فوزا ثمينا ومستحقا، من ضيفه منتخب بوركينا فاسو (2-1) فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس “الخميس”، فى الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

أحرز هدفى منتخب “الفراعنة” مهاجمه المتألق دوما محمود حسن تريزيجيه، الذى أحرزهما فى الدقيقتين (3 و8) ولزميله النجم محمد صلاح، الذى صنع الهدفين.

فيما سجل المهاجم البوركينابى لاسينا تراورى هدف “الخيول” الوحيد فى الدقيقة 57 من زمن اللقاء، الذى جرى على استاد القاهرة الدولى.

وبهذا الفوز يكون المنتخب المصرى، قد حقق انتصاره الثالث على التوالى، متصدرا قائمة المجموعة الأولى (A) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

فيما تعرض منتخب بوركينا فاسو للهزيمة الأولى، بعد تعادل وفوز، ويحتل المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد أربع نقاط.

ويصبح ترتيب المجموعة الأولى بعد لقاء الأمس كمايلى:

1- مصر برصيد – 9 نقاط

2- غينيا بيساو – 5 نقاط

3- بوركينا فاسو – 4 نقاط

4- سيراليون – 4 نقاط

5- إثيوبيا – نقطة واحدة

6- جيبوتي من دون نقاط.

ويذكر أن متصدر المجموعة سيتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.