“عاشور”: نتطلع لمزيد من برامج الشراكة مع الجانب الألماني في المجالات التعليمية والبحثية

استقبل دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، بحضور دكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ودكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

فى مستهل الاجتماع، أكد الوزير حرص مصر على التعاون العلمي مع ألمانيا، مُشيدًا بتاريخ العلاقات المتميزة التي جمعت بين البلدين وكان من ثمارها العديد من المؤسسات التعليمية والبرامج الدراسية وبروتوكولات التعاون الناجحة فى مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى العديد من اتفاقيات التعاون الناجحة بين الجامعات الحكومية المصرية والجانب الألماني؛ لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب المُتفوقين خاصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، مشيرًا إلى تطلع مصر لمزيد من برامج الشراكة والتعاون مع الجانب الألماني في المجالات التعليمية والبحثية.

ونوّه الوزير إلى الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجانب الألماني في مجال التعليم التكنولوجي، لافتًا إلى الاستفادة من الخبرة الألمانية الكبيرة في هذا المجال.

واستعرض الدكتور عاشور تجربة الجامعات التكنولوجية التى تعتمد على التدريب العملى الميداني للطلاب، وتستند إلى عقد شراكات مع الجهات الصناعية؛ لتوفير فرص تدريبية لطلابها وتأهيلهم لسوق العمل بالمهارات والخبرات اللازمة.

وناقش الاجتماع سُبل التوسع في برامج التعاون بين الجانبين، ومن بينها البرامج التي تقدمها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، وزيادة فرص تبادل أعضاء هيئة التدريس، والتبادل الطلابي، ودعم التعاون بين جامعة برلين التقنية بالجونة والهيئة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبه، أشاد السفير الألماني بالتقدم الذي حققته مصر بالتوسع في التعليم العالي، مشيرًا إلى اعتزاز بلاده الدائم بالتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي وتقديم الدعم؛ للاستفادة من خبرات الجانب الألماني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا دعم ألمانيا لمصر كوجهة تعليمية في الشرق الأوسط، وتشجيع التبادل الطلابي بين البلدين.