وزير العمل يؤكد موقف مصر الثابت في دعم “الحق الفلسطيني”

التقى حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الثلاثاء ،بقصر الأمم المتحدة،وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري حيث بحث الجانبان ،أوجه التعاون المشترك في شؤون العمل بين البلدين الشقيقين..حضر الإجتماع السفيرِ د . أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ ، ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف،ومحمدْ عادلٍ سكرتيرِ أولٍ في ” بعثةِ مصرَ ” بجنيف..

اللقاء الذي انعقد مساء اليوم،على هامش المشاركة في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي،المنعقد بجنيف،بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب اعمال وعمال ،أكدت خلاله الوزيرة الفلسطينية على توجيه الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية،ورفض محاولات تصفيتها ،وبذل كل الجهود من أجل مرور القوافل الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الواقع تحت العدوان والاحتلال.

وفي سياق ملف العمل أكدت على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين” الوزارتين” في كافة المجالات المشتركة ،خاصة التدريب المهني ،وتشريعات العمل.

ورحب وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون المستمر مع وزارة العمل الفلسطينية في مجالات العمل ..مؤكدا على موقف مصر الثابت في دعم “الحق الفلسطيني”..وان وزارة العمل المصرية مستعدة لتقديم كافة أشكال التعاون مع مثيلاتها الفلسطينية .