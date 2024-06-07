وزير العمل لأبناء مصر في الخارج: الجمهورية الجديدة تحتاج تكاتف الجميع لاستكمال البناء والتنمية

التقى حسن شحاتة،وزير العمل مع أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الجاليات المصرية بأوروبا ،ذلك في بيت العائلة المصرية بجنيف، تزامنا مع مشاركة الوزير شحاتة فعاليات الدورة 112 ،لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف ، الذي تشارك فيه أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال حول العالم.

وقال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف :”سعيد جدا بمقابلة الوزير حسن شحاته ، خاصة وأن هذا اللقاء نتحدث فيه عن الوطن ،والإستماع الى مطالب العاملين بالخارج”.

وشرح “الوزير” لأبناء مصر من العاملين بالخارج ،ما تشهده الدولة المصرية من نهضة ظل الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل استكمال البناء والتنمية ومواجهة كافة التحديات.