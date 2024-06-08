الأهلى يتابع موقف وسام أبو على بعد خضوعه لفحوصات فى قطر واستبعاده من رحلة أستراليا

تواصل مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى منتخب فلسطين لمعرفة تطورات إصابة وسام أبو علي لاعب الأول خلال مشاركته فى مباراة منتخب فلسطين أمام نظيره اللبنانى يوم «الخميس» الماضى.

وكان اللاعب وسام أبو على، قد تعرض للإصابة مع منتخب فلسطين خلال مباراة لبنان فى الدقيقة «90+3»، والتى أقيمت بقطر وانتهت بالتعادل السلبى، ليتأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، إضافة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027.

وتعد مشاركة أبو على مع فلسطين أمام لبنان هى الأولى لمهاجم الأهلى مع منتخب فلسطين بعد منحه الجنسية الرياضية من الـ«فيفا».

وأكد مسئولو منتخب فلسطين للنادى الأهلى، أن الجهاز الفنى للمنتخب الفلسطينى قرر استبعاد وسام أبو على من مباراة أستراليا «الثلاثاء» المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثامنة لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، وجاء الاستبعاد حتى لا تتفاقم إصابة اللاعب ومن أجل خضوعه لفحوصات شاملة.

ويخضع وسام أبو على خلال الفترة الحالية للفحوصات والأشعة فى أكاديمية أسباير بقطر من أجل تحديد حجم الإصابة والمدة التي سيغيب خلالها اللاعب عن الملاعب بجانب فترة العلاج.

من جانبه، قال طبيب الأهلى الدكتور أحمد جاب الله، إن التشخيص المبدئى لإصابة وسام أبو على والذى تم بمعرفة الجهاز الطبى لمنتخب فلسطين، كشف عن إصابته بالتواء فى الكاحل وكدمة فى مشط القدم.

وأكد جاب الله، تواصله المستمر مع الجهاز الطبى لمنتخب فلسطين ووسام أبو على منذ انتهاء مباراة منتخب فلسطين ولبنان عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة.