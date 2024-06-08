التموين : توفير 5 ألاف رأس من اللحوم الضأن المبردة و 5 ألاف رأس من الخراف الحية .

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة استعدت جيدا لعيد الأضحى المبارك ، وفي تقرير تلقاه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كشف التقرير عن زيادة ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما يقارب 150 طن يومي منها ، وأضاف التقرير عن ضخ 5 ألاف رأس من اللحوم الضان المبردة و 5 ألاف رأس خراف حية تم ضخها بالشوادر التي جهزتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال ، أن الوزارة أنشأت غرفة علميات مركزية لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية من توافر الخبز المدعم والسياحي والتزامهم بالأسعار و الأوزان المقررة ، وصرف السلع التموينية واسطوانات الغاز ومحطات الوقود.

وأشار أحمد كمال إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين والإدارات التابعة أيضا.

وأكد المتحدث الرسمي أن المجمعات الإستهلاكية تعمل يوم وقفة عيد الاضحي المبارك وأول وثان وثالث أيام العيد بالإضافة إلى الي ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية إضافة الي 60 ألف طن زيت طعام ، و 20 ألف طن مكرونة ، و 15 ألف طن ارز ، مؤكدا أن الوزير قد وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بالمرور الدائم علي كل الأنشطة التموينية والأسواق للتأكد من وفرة السلع وجودتها .