الكيلاني: الصناعات الإبداعية لم تُعدل منذ الستينيات وتتنافى مع الرؤى الحديثة

قالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني: إن هناك حاجة إلى التعديلات التشريعية ليكون لدينا اقتصاد قوي في الصناعات الإبداعية، لاسيما وأنها لم تعدل منذ الستينيات، وتتنافى مع الرؤى الحديثة التي تسعى الوزارة لتنفيذها، تماشيا مع الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحـث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع ” الشباب والذكاء الاصطناعي – الفرص والتحديات”.

وشددت الوزيرة على أهمية إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية، للحفاظ علي حقوق المبدعين، لاسيما وعدم وجود إلا جمعية واحدة في هذا السياق متعلقة بالملحنين والموسيقيين.

ولفتت الكيلاني إلى إن كثير من المبدعين والمصممين يشتكون إلي الوزارة بتعرض إبداعاتهم للسطو، وللأسف ليس لدينا تشريعات في هذا الصدد بما يساعد في الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لهذه الفئات.

وعقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلًا: “نعتبر حديث الوزيرة، دعوة للجان المتخصصة في المجلس لدينا بأن تتصدى هذه الدراسة للأثر التشريعي لهذا الموضوع”.

وكانت الوزيرة في كلمتها قد نوهت إلى ما قامت به الوزارة الفترة الماضية في هذا الملف، مشيرة إلي أن هناك اهتمام واضح بالملفات الثقافية والإبداع التي ظهرت جليا في عدد من المشروعات والشراكات مع مؤسسات محلية ودولية منها بيت التراث المصري بالشراكة مع اليونسكو ، ليستكمل حلقة من صون التراث والاضطلاع بمهمتها في الحفاظ علي الهوية، مشيرة إلي الحرص علي إقامة أرشيف وطني للتراث الوطني.

وأوضحت الكيلاني، إلى القيام بأكثر من زيارة إلي الصين، فضلا عن الدورات التدريبية في مجال تسويق المنتجات الإبداعية في الصين للاستفادة من التجربة الرشيدة لديهم في هذا الصدد.