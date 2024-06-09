إمام عاشور جاهز للمشاركة أمام غينيا بيساو غداً

كشف مسئولو منتخب مصر الأول، أن لاعب المنتخب إمام عاشور، جاهز للمشاركة فى مباراة غينيا بيساو غدا «الاثنين»، فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن إمام عاشور اشتكى من إجهاد بسيط فى العضلة الضامة فى مباراة بوركينا فاسو الأخيرة، وتم استبداله وأصبح جاهزًا للمشاركة فى مباراة الغد أمام غينيا بيساو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، بعد فوز المنتخب الوطنى فى أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتى فى الجولة الأولى، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

فيما يأتى منتخب غينيا بيساو بالمركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز فى الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتى بنتيجة 1-0 خارج الأرض فيما تعادل فى الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع إثيوبيا سلبيا.