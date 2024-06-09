بوكوندجى كان: مواجهة «الفراعنة» صعبة.. صلاح وتريزيجيه قادران على صنع الفارق

اعترف نجم فريق نانت الفرنسى ومنتخب غينيا بيساو السابق بوكوندجي كان، بصعوبة المواجهة أمام منتخب مصر فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وأشار إلى امتلاك «الفراعنة» للاعبين مميزين مثل تريزيجيه ومحمد صلاح.

وقال بوكوندجى فى تصريحات مُتلفزة: «منتخب مصر فريق قوى وخطير ومنظم، واللاعبين المصريين يمتلكون وعيا تكتيكيا يعادلون بها اللاعبين فى أوروبا».

وأضاف كان: «المباراة ليست سهلة، وستكون صعبة على غينيا بيساو لكن لم يعد هناك فريق صغير فى إفريقيا، وبطولة أمم إفريقيا الأخيرة خير دليل على ذلك».

وأشار نجم منتخب غينيا بيساو السابق: «منتخب مصر يمتلك محترفين جيدين على رأسهم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، وقادرين على صنع الفارق فى أى وقت».

وأكد بوكوندجى كان: «منتخب غينيا بيساو سيحاول تقديم مباراة قوية أمام مصر وسنبذل قصارى جهدنا.. والمباراة ستكون صعبة على المنتخبين لكن ستكون هناك أفضلية لمصر بحكم التاريخ والإمكانيات».

وتابع بوكوندجى: «منتخب غينيا بيساو يمتلك لاعبين محترفين جيدين، محترفين فى الدورى الفرنسى والبرتغالى، وقادرين على التعامل مع المباريات الصعبة.. ونمتلك لاعب ليون الفرنسى بالدى، وهو لاعب رائع ويبقى النجم الاول لمنتخب غينيا بيساو».

وواصل بوكوندجى كان: «منتخب مصر مرشح أول للتأهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، وسنحاول أن نتمسك بآمالنا من أجل حجز المركز الثانى بالمجموعة والمباراتين القادمتين بالمجموعة ستحدد مصيرنا في المنافسة بشكل كبير».

وأختتم بوكوندجى كان تصريحاته، قائلًا: «الجميع يعرف حسام حسن فى افريقيا وقدم بطولة امم افريقيا رائعة مع منتخب مصر، حينما كان لاعبا فى مسابقة كأس الامم نسخة 1998 فى بوركينا فاسو.. وهو لاعب عظيم وله تاريخ كبير والكل يعرفه فى افريقيا وايضا أوروبا».