الخولي: دارسة مجلس الشيوخ حول الشباب والذكاء الاصطناعي تدق جرس إنذار شديد الخطورة

أكد النائب حسام الخولي أن الدراسة الخاصة بالشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات والمقدمة من النائب أحمد ابوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة تدق جرس إنذار شديد الخطورة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس التي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

وأشار الخولي إلى أن الحكومة والمجالس النيابية لابد لها من دور كبير في هذا الملف الحيوي والخطير وكذلك العمل علي تغير النمط التعليمي والتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم التكنولوجي لأنه لغة العصر ولذلك لابد أن نوجه من البداية إلى التعليم التكنولوجي لأننا لا نحتاج إلى شهادات لمجرد الحصول علي شهادة أو شهادات تعلق على الحائط ولكن نريد شهادة للعمل وأن تكون مطلوبة في سوق العمل.