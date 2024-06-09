تريزيجيه هداف تصفيات كأس العالم برقم مميز فى منتخب «الفراعنة»

بعد أن تخطى صلاح ومصطفى.. يواصل محمود حسن تريزيجيه، تألقه مع المنتخب الوطنى، ووقع على ثنائية منحت «الفراعنة» الفوزمنتخب بوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتصدر محمود حسن تريزيجيه، قائمة هدافى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 5 أهداف، بواقع هدفين أمام بوركينا فاسو وجيبوتى، وهدف فى شباك سيراليون.

ويعد تريزيجيه، بالإضافة لتصدره قائمة هدافى التصفيات، هو هداف منتخب «الفراعنة» خلال موسم 2023-24 «منذ التوقف الدولى فى سبتمبر 2023»، برصيد 7 أهداف، متفوقًا على مصطفى محمد الذى سجل 6 فقط، ومحمد صلاح صاحب الـ5 أهداف.

ويتساوى الثلاثى فى المساهمات التهديفية، بواقع 9 مساهمات لكل منهم، وذلك كما يلى:

* محمود تريزيجيه: سجل 7 صنع 2.

* مصطفى محمد: سجل 6 صنع 3.

* محمد صلاح: سجل 5 صنع 4.

فيما جاءت أرقام الثلاثى التهديفية منذ انطلاق العام الجارى 2024، كما يلى:

* محمود تريزيجيه: سجل 4 صنع 2 (8 مباريات).

* مصطفى محمد: سجل 5 صنع 1 (8 مباريات).

* محمد صلاح: سجل 1 صنع 3 (4 مباريات).

وتعكس هذه الأرقام مدى تأثير تريزيجيه فى المساهمات التهديفية مع منتخب مصر، والاستفاقة التى تساعده على إحداث الفارق مع الفراعنة، فهو دائمًا يكون فى الموعد، خاصة فى الأوقات الصعبة.

ويملك تريزيجيه 27 مساهمة تهديفية مع منتخب مصر، منذ ظهوره الأول فى نوفمبر 2014، لا يزال العطاء مستمرًا، والشغف لا يتوقف لمواصلة التألق بقميص المنتخبن الوطنى.