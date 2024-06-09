نائبة بالشيوخ تشدد على ضرورة جاهزية الشباب للتعامل مع تطورات الذكاء الاصطناعي

قالت النائبة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ ونائب وزير التخطيط السابق، إن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات، دراسة مهمة وفي توقيت حيوي وأكدت على ضرورة أن تشمل الدراسة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي على قطاعات أخرى واعدة في مصر؛ منها على سبيل المثال التعليم والصحة والعمران واللوجستيات والتجارة.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

ونوهت النائبة إلى كلمة وزير التعليم العالي بشأن كيفية استخدام الذكاء الإصطناعي في التنبؤ واستشراف المستقبل، لاسيما وأن العالم يشهد العديد من التطورات الهامة للغاية سواء اقتصادية أو اجتماعيا في استخدام الذكاء الإصطناعي للتحوط من تبعات هذه الأزمات المتلاحقة.

وفي نهاية كلمتها؛ أكدت النائبة على بعض التوصيات الهامة منها ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية المادية والمعلوماتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلى ضرورة تأهيل الشباب من خلال التعليم والتدريب وتنمية القدرات بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية خاصة ما يتعلق بالبيانات وإتاحتها.