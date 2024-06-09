بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، واللواء أركان حرب أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بروتوكول تعاون بين الجامعة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في إطار تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب وتحقيق المنافع المشتركة لكلا الجانبين وذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن البروتوكول يمثل رابطا جديدا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، من أجل تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من كلا الجانبين لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات ذات الأولوية التى تلبى احتياجات الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع.

وأشار ” الجيزاوي ” إلي أن البروتوكول يهدف إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى موضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومي المصري، وعقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية، وكذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمى بالإضافة إلي حضور الندوات والمؤتمرات.

كما أضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول يتضمن تخصيص عدد (4) منح دراسية مجانية بنسبه 100% لأبناء الشهداء ومصابين العمليات الحربية وضباط القوات المسلحة ، و تعزيز خطط التنمية المستدامة الشاملة من خلال تأهيل الكوادر البشرية.

من جانبه أشاد اللواء أركان حرب أشرف محمـد فارس بالإمكانيات والخبرات التي تتمتع بها جامعة بنها ، معربًا عن سعادته بالتعاون القائم بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.