الانطلاقة الأفضل وتجنب «حسبة برما».. مكاسب ينتظرها منتخب «الفراعنة» أمام غينيا بيساو

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

ويحل منتخب «الفراعنة» ضيفًا على غينيا بيساو، فى تمام السابعة من مساء غدًا «الاثنين» بتوقيت القاهرة، على ملعب «24 سبتمبر».

ويخوض منتخب مصر ثانى مبارياته خلال فترة التوقف الدولى الجارى، حيث أن المنتخب الوطنى كان قد فاز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر، إلى تحقيق الفوز على غينيا بيساو، ليقترب حلم التأهل إلى مونديال 2026، حيث يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، بالعلامة الكاملة بالفوز في 3 أول مباريات.

وبالنظر إلى أداء منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن فى أولى مبارياته الرسمية مع «الفراعنة»، نجد أن هناك اختلاف من الناحية الهجومية للمنتخب، وهو ما يمنحنا الأفضلية فى مباراة غينيا بيساو.

وينتظر منتخب مصر، تحقيق بعض المكاسب فى حال تحقيق الفوز على غينيا بيساو فى مباراة الغد، ففى حال فوز منتخب مصر على غينيا بيساو، سيكون قد حقق العلامة الكاملة من 4 مباريات، وهى الانطلاقة الأفضل للـ«الفراعنة» فى تاريخ تصفيات كأس العالم، حيث لم يسبق للمنتخب الفوز فى 4 مباريات متتالية من قبل.

ويحتاج المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، إلى كسب الثقة وتثبيت أقدامه، وهذا لن يأتى سوى بتحقيق الانتصارات في المباريات، ولا شك أن فوز منتخب «الفراعنة» أمام منتخب بوركينا فاسو، منح حسام حسن دفعة قوية، خاصة وأنه المنافس الأساسى فى التأهل إلى كأس العالم.

وكذلك سيُزيد فوز منتخب مصر أمام غينيا بيساو، من ثقة حسام حسن ويمنحه دفعة قوية، والابتعاد عن الوقوع فى «حسبة برما»، والتى دائمًا ما يقع منتخب مصر فى سيناريوهات معقدة، فى مشواره بتصفيات كأس العالم على مدار تاريخه، على الرغم أنه مرشح دائم للتأهل إلى البطولة الأكبر.

وتأتى انطلاقة منتخب مصر فى التصفيات هذه المرة، جعلت الجميع يتفائل بأننا سنتجنب الوقوع فى «حسبة برما»، فى مشوار التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثانى، وفى حال الفوز في مباراة الجولة الرابعة سيتسع الفارق إلى 7 نقاط ليمنحنا أفضلية قبل الجولات المقبلة.