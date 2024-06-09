ماذا يفعل منتخب غينيا بيساو فى ثانى مواجهات المنتخبين؟

يستعد منتخب «الفراعنة» لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو، مساء غدٍ «الإثنين»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب «24 سبتمبر»فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتعتبر هذه هى المواجهة الثانية تاريخياً بين منتخب غينيا بيساو ومنتخب «الفراعنة»، حيث سبق والتقى المنتخبان فى كأس الأمم الأفريقية 2021، حيث حقق منتخب مصر الفوز فى اللقاء الوحيد الذى جمعهما بهدف دون رد، فى منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويقع ملعب «24 سبتمبر» فى بيساو عاصمة دولة غينيا بيساو، وتم افتتاحه فى عام 1989، ويحتضن المباريات الرسمية لمنتخب غينيا بيساو، ويتسع لحضور 20 ألف متفرج.

ومنذ اللقاء الوحيد الذي جمع منتخب مصر مع غينيا بيساو فى 15 يناير 2022، خاض منتخب غينيا بيساو إجمالى 8 مباريات سواء الودية أو الرسمية قبل مواجهة «الفراعنة»، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز فى 4 مواجهات، وتعرض للهزيمة فى مباراتين وتعادل فى مثلهما.