الأهلى يرفض طلب تمديد عقد موديست 3 أشهر

رفض مسئولو النادى الأهلي اقتراحاً تقدم به وكيل أعمال الفرنسى، بتمديد عقد مهاجم الفريق اللاعب أنتونى موديست لمدة ثلاثة أشهر ليستمر مع الأهلى حتى نهاية الموسم الحالى فى مصر، حيث أن عقد المهاجم الفرنسى ينتهى فى 30 يونيو الجارى.

وقال مصدر فى النادى الأهلى، أن موديست سيرحل عن النادى مع نهاية يونيو الجارى ولن يُكمل الموسم المحلى مع الأحمر، لأن عقده ينتهى فى 30 يونيو ولا توجد نية لتجديد عقده بسبب تواضع مستوى اللاعب وقدراته الفنية المحدودة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة: «تعاقدنا مع موديست فى الصيف الماضى، بعقد مدته موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر حال مشاركة اللاعب فى 70% من مباريات الأهلى فى الموسم الحالى بشكل أساسى، إلى جانب تسجيل 20 هدفاً».

وشدد المصدر، على أن هناك اتفاقا بالإجماع فى النادى على رحيل المهاجم الفرنسى مع نهاية الشهر الجارى، لذا فقد رفض الأهلى الاقتراح بتمديد عقد اللاعب عدة أشهر، ليستمر حتى نهاية الموسم المحلى الذى قد ينتهى فى سبتمبر المقبل.

وتعمل حالياً إدارة القلعة الحمراء على تنفيذ مطالب المدير الفنى للفريق مارسيل كولر، وضم الصفقات التى يوصى بها، كما أن هناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادى لم يحسم أى صفقة بشكل رسمى حتى الآن.