عضو خارجية النواب مستنكرا مجزرة النصيرات: تكشف دموية إسرائيل

استنكر النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع وأدى إلى استشهاد 274 فلسطينيا وإصابة 698 آخرين، مؤكدا أن هذه الهجوم بمثابة مجزرة جديدة تضاف إلي السجل الأسود لمجازر إسرائيل.

وأشار القاضى، إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، ويكشف دموية الاحتلال الإسرائيلي الذي مارس أبشع الجرائم منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح النائب محمد عزت القاضي، أن مجزرة النصيرات دلالة واضحة وصريحة من إسرائيل باعتدائها المنظم والممنهج لاستهداف العزل في فلسطين دون أي مراعاة لقوانين دولية أو أي أعراف إنسانية، مطالبا المجتمع المدنى بتحمل مسئولياته كاملة إزاء ما يحدث في فلسطين من جانب العدوان الإسرائيلي، مضيفا: يجب على كل الأطراف في المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب وإنقاذ ما تبقى من الأبرياء من الشعب الفلسطيني المظلوم والذي يعاني ظروفا صعبة للغاية لا يمكن تحملها.

وثمن النائب بجهود الدولة المصرية الرامية لسلام الشامل في جميع المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تقود تحركات مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والعمل على إنجاز هدنة إنسانية يتم خلالها إبرام صفقة لتبادل الأسرى تدفع نحو إطلاق نار شامل ومستدام في غزة، فضلا عن ملاحقة إسرائيل على جرائمها في المحافل الإقليمية والدولية.