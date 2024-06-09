إلغاء المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وغينيا بيساو

كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم، مساء اليوم “الأحد”، عن قرار إلغاء المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة منتخبى غينيا بيساو ومصر، فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصرى نظيره الغينى، مساء غدًا “الإثنين”، فى الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

وفى بيان رسمى له، أفاد اتحاد الكرة المصرى، أن منسق المباراة قرر إلغاء المؤتمر الصحفى، وأخطر الجانب المصرى خلال الإجتماع الفنى بالمباراة.

وفي سياق متصل، سيرتدى منتخب مصر قميص أبيض وشورت أسود فى مباراة الغد، فيما سيلعب غينيا بيساو بالطاقم الأحمر الكامل.