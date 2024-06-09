منتخب “الفراعنة” يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو فى تصفيات المونديال 2026

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفنى حسام حسن، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غد “الإثنين” بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

حضر مران منتخب “الفراعنة” رئيس اتحاد الكرة المصرى ورئيس البعثة جمال علام، ونائب رئيس اتحاد الكرة خالد.

وشهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمى وتقسيمة، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف ومحمد صلاح.