أشرف صبحي: سنعمل على توصيات دراسة “الشيوخ” حول الشباب والذكاء الاصطناعي الفترة المقبلة

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التحية والتقدير للنائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على الدراسة التي تقدم بها للمجلس وحملت عنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات.

جاء ذلك خلال ثاني أيام مناقشة مجلس الشيوخ للدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل ملايين الوظائف اللي ستختفي والتي سيحل محل بعضها وظائف أخرى ويختفي تماما بعضها الآخر.

ورحب الدكتور أشرف صبحي ن بصدور مثل هذه الدراسة نظرًا لأنها طرقت بشكل دقيق وموضوعي أبواب المستقبل، ورصدت التغير السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، فالعالم كله متجه للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنجاز مهام كانت تعتمد على البشر فيما مضى.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدراسة معدة بشكل جيد جدًا، وخرجت بتوصيات تلائم التطور السريع الذي يشهده العالم في هذا المجال.

وأضاف أن الدراسة محل اهتمام كبير داخل وزارة الشباب والرياضة، ولاسيما أنها معدة بمنهجية شديدة ودقيقة بشكل متميز في الإحصائيات والبيانات، وصادرة من قامات بحثية كبيرة، مؤكدا أنهم سيعملون على عدد كبير من توصياتها خلال الفترة المقبلة.

وكان قد بدأ مجلس الشيوخ أمس الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.