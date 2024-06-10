عبدالوهاب عبدالرازق يهنئ الشعب المصري ورئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس المجلس في تهنئته: “تحتفل مصر والأمة العربية والإسلامية خلال الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة الغالية والعزيزة علينا جميعاً، والتي تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والمعاني الإيمانية الجليلة، حيث يتوافد الحجيج من جميع دول العالم لأداء فريضة الحج، تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التي تصفى القلوب وتطهر النفوس، وتشكل تطبيقاً عملياَ للفضائل والقيم الإنسانية الحميدة”.

واستكمل رئيس المجلس تهنئته: “بهذه المناسبة، اسمحوا لي أن أتقدم باسمي وأسمكم جميعاً للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولشعب مصر العظيم، بأصدق التهاني والأمنيات، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على جميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى بلدنا العزيز بمزيد من الأمن والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير”.

ورفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، إلى جلسة لاحقة دون أن تحديد موعد الجلسة المقبلة.