مارسيل كولر يصدم «أفشة» ويُقرر رحيل اللاعب عن الأهلى

صدمة قوية تلقاها لاعب فريق النادى الأهلى محمد مجدى «أفشة»، حيث وجه المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالناد السويسري مارسيل كولر، وذلك بعد اقتراب انتهاء الموسم.

وكشفت تقارير إعلامية، أن لجنة التخطيط فى الأهلى، ذكرت أن مارسيل كولر وضع اسم محمد مجدى «أفشة» ضمن قائمة الراحلين عن الفريق فى نهاية الموسم.

وأوضحت التقارير، أن مارسيل كولر، قد اتخذ قرارًا برحيل «أفشة» فى ظل عدم الحاجة لخدماته، فضلا عن اعتراضه بشكل مستمر على عدم مشاركته ضمن صفوف الفريق.

وشددت التقارير، أن كولر طلب من الأهلى البدء فى تسويق اللاعب، حيث من المقرر عقد جلسة مع وكيل اللاعب فى الفترة المقبلة لإبلاغه بقرار المدير الفنى لبدأ البحث عن عروض للاعب.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه فريق النادى الأهلى لمواجهة نظيره فريق فاركو فى مباراته القادمة، فى السابعة مساء يوم «الجمعة» المقبل ، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من مسابقة «دورىNILE».