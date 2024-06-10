وفاة حكم كونغولى بـ«ضربة قاتلة» واللاعبون يحتفلون بالفوز

شهدت نهاية إحدى المباريات فى كأس الكونغو لكرة القدم، واقعة مأساوية مُشينة، أدت لمقتل حكم المواجهة.

وقالت تقاريرصحيفة، إن جمهور فريق «أو سى رينيسانس كينشاسا» قام بمهاجمة حكم مباراة ربع النهائى أمام «إف سى تنجانيقا»، على ملعب «تاتا رافاييل» فى كينشاسا، بمجرد انتهاء المباراة، وتم الاعتداء على الحكم الذى حاول الدفاع عن نفسه، لكنه فقد الوعى فى منطقة غرفة تبديل الملابس.

وأضافت التقارير: «المباراة، التى انتهت بالتعادل 1-1، ووصلت إلى ركلات الترجيح المباشرة، قبل أن يفوز فريق تنجانيقا بنتيجة 3-0».

وتابعت التقارير: «نهاية المباراة شهدت تجاوز الجماهير للإجراءات الأمنية المطبقة، وهاجمت الحكم الذى لم يتم الإعلان عن اسمه حتى الآن، بالركلات والضربات والكراسى البلاستيكية، وسط مشهد فوضوى، على الرغم من وجود الشرطة التى كافحت للسيطرة على الجماهير الغاضبة».

وأشارت صحيفة رياضية، إلى أنه علاوة على ذلك فإنه خلال الوقت الذى كان فيه الأطباء يساعدون الحكم، وهو فاقد الوعى تماما، بدا لاعبو تنجانيقا يحتفلون بفوز فريقهم وكأن شيئا لم يحدث.

وفي البداية كان الحديث عن هجوم كبير على حكم المباراة، ولكن سرعان ما بدأت وسائل الإعلام فى الإبلاغ عن وفاة الحكم.