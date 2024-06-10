الشيوخ يوافق نهائياً على دراسة “الشباب والذكاء الاصطناعي” ويُحيلها لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على تقرير الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة عن الشباب والذكاء الاصطناعي، وسط إشادات من الحكومة وأعضاء المجلس على ما تضمنته الدارسة من محاور وتوصيات تصب جميعها فى مصلحة المواطن المصري ومستقبل الشعب المصري.

وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات، وفى نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس الشكر للنائب أحمد أبوهشيمة على التقرير المتميز وتم رفع التقرير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخرجت الدراسة بتوصيات عدة كان من بينها تبني رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعي تحت مسمى “الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي”، وذلك على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تستهدف هذه المنظمة تنسيق الجهود الدولية من أجل توحيد المبادئ الأخلاقية والمعايير الفنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أممي، يحد من تفاقم المخاطر المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كما أشار إلى ذلك صراحة الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” في الجلسة الأولى من نوعها التي خصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي، وإذ ذكر أن: “الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، بما يستوجب وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة.