وزير الشباب: نحرص على إقامة برامج لتنمية الوعي بمجال الذكاء الاصطناعي وإطلاق المهارات الإبداعية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب حرصت على إقامة العديد من البرامج والمشروعات في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تنمية الوعي العلمي والثقافي وإطلاق المهارات الإبداعية لدى الشباب واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في التطوير والتنمية، وتعمل وزارة الشباب من خلال منهجية علمية في هذا الشأن من خلال ثلاث محاور، الأول بناء وتنمية القدرات عن طريق التدريب والتثقيف، والثاني نشر الوعي والمعرفة عن طريق الفعاليات والأحداث، والمساهمة في المنظومة القومية للذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع “الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات).

وتابع وزير الشباب والرياضة: “أشكر المجلس على توجيه الدعوة للمشاركة في هذه المناقشة لواحد من أهم الموضوعات، وفخورين جدا أن يكون هناك دراسة تخرج من المجلس وخاصة لجنة الشباب والرياضة عن الذكاء الاصطناعي، ورأينا في الآونة الأخيرة تغير سريع وتطورات في العالم من ثورة صناعية وثورة اتصالات وثورة تكنولوجية”.

وأشار إلى أنه منذ عام 2014 وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالقضايا والمجالات التي تخص المستقبل، والوزارة تحرص على إقامة برامج مرتبطة بتنمية الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي وإطلاق المهارات الإبداعية.

ولفت إلى هناك اهتمام بمحور الأمية الرقمية واستخدام الكمبيوتر خاصة بالنسبة للشباب والنشء، ونستضيف مبادرة كبيرة وهى “مصر الرقمية” داخل مراكز التنمية التابعة للوزارة.

واستكمل: عملنا تصنيف لبعض الموضوعات منها التثقيف والتدريب على الذكاء الاصطناعي، وعلى موضوع الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المجتمعية لمراكز الشباب، وأهمية نشر الوعي والمعرفة من خلال الفعاليات المختلفة، موضحا أن الذكاء الاصطناعي سيتم التشريع له بشكل أو بآخر.

ولفت إلى أقامة المنتدى الشباب المصري الرسوي الثاني بمدينة القاهرة والعلمين في أكتوبر 2021 تحت شعار “الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، وأنه تم إقامة ملتقى أول وثاني للذكاء الاصطناعي، وعن الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا (التصدي للشائعات)، وأسبوع الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار نشر الوعي والمعرفة عن طريق الفعاليات والأحداث، بجانب مبادرة التمكين الرقمي، لافتا إلى أن عدد البرامج في هذا المجال 25 برنامج بعدد مليون و250 ألف فرصة، وهناك 63 نادي مبتكرين علميا والذكاء الاصطناعي.

وأكد صبحي، أنه في سوق العمل الخارجي الشباب المصري متقدمين جدا في هذا المجال، ومصر تورد مجال البرمجة برقم كبير.