«حُكم تاريخى» على المتهمين بالعنصرية ضد اللاعب فينيسيوس

أصدرت محكمة إسبانية، اليوم «الإثنين»، ما وصفته التقارير الإعلامية بـ«الحُكم التاريخى» على المتهمين بممارسات عنصرية ضد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وكان لاعب ريال مدريد النجم فينيسيوس جونيور، قد تعرض فى مايو 2023 الماضى، لانتقادات عنصرية، عندما كان الفريق الملكى يواجه نظيره فريق فالنسيا على ملعب «ميستايا».

وبعد أكثر من عام، تمت معاقبة المشجعين الثلاثة، الذين اتهموا بالعنصرية عبر إصدار أصوات القردة من المدرجات، بحكم بالسجن لفترة حوالى 8 أشهر، حسبما كشف موقع «فوتبول إسبانيا».

وجاء الحكم بعد إجراءات قضائية طويلة، علما أنه أول حكم بالسجن على متهمين بالعنصرية.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه من الممكن أن يواجه الثلاثة عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرا كحد أقصى، لكنهم استفادوا من تخفيض 4 أشهر بسبب تعاونهم خلال مرحلة التحقيقات.

وسيواجه المدانون أيضا حظرا لمدة عامين من دخول ملاعب كرة القدم بدلا من 3 سنوات، كما سيدفعون التكاليف القانونية، وسيقرؤون بيانا يعتذرون فيه لرابطة الدورى الإسبانى وفينيسيوس جونيور وريال مدريد.