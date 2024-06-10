بيان رسمى لريال مدريد يؤكد المشاركة فى كأس العالم للأندية

فى بيان رسمى تم نشره منذ قليل، أكد نادى ريال مدريد مشاركته فى مونديال الأندية لكرة القدم، بشكله الجديد الموسع العام المقبل.

وجاء بيان ريال مدريد، خلافا لما قاله مدربه الإيطالى أنشيلوتى فى لقاء صحفى، وقال النادي الإسبانى: “يعلن ريال مدريد أنه لم يفكر فى أى وقت بعدم مشاركته فى مونديال الأندية بتنظيم الاتحاد الدولى الـ”فيفا” للموسم المقبل 2024/2025″.

وجاء بيان ريال مدريد بعد أن صرح مدربه كارلو أنشيلوتى، بأن الفريق الملكى لن يشارك فى كأس العالم للأندية، وذلك خلال مقابلة أجراها المدرب الإيطالى مع صحيفة “Il Giornale” الإيطالية، قائلا: “ينسى الفيفا أن الأندية واللاعبين لن يشاركوا فى تلك البطولة، مباراة واحدة لريال مدريد تساوى 20 مليون يورو وهم يريدون منحنا هذه الأموال طوال المسابقة”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، قد أعلن فى وقت سابق عن إقامة مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا على رأسها ريال مدريد، ومانشستر سيتى، الهلال السعودى والأهلى المصرى وغيرها من الأندية الكبيرة.

وحدد الـ”فيفا” شهرى يونيو ويوليو 2025 لإقامة البطولة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بهذا النظام لتكون مسابقة موسعة.