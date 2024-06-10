الشباب والرياضه بالقليوبية وقطاع خدمة المجتمع بطب بنها يطلقان مبادرة “أسرة مثالية فى بيئة صحية”

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة “أسرة مثالية فى بيئة صحية” والتى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، وقطاع خدمة المجتمع بكلية طب جامعة بنها بالتعاون مع نادى روتاري القاهرة تزامنا مع احتفالات اليوم العالمى للبيئة ، وذلك بمقر مركز شباب مدينة قها بحضور الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارةالشباب والرياضة بالقليوبية، وبمشاركة 250 عضو من أعضاء مراكز الشباب و20 أسرة من الأسر المثالية .

تضمنت فعاليات المبادرة ، الافتتاح بالسلام الجمهوري ، أعقبه كلمات ترحيب بالحضور ، كما تضمن البرنامج عده محاور وجلسات نقاشيه حول اليوم العالمي للبيئه، بدور منظمات المجتمع المدني في دعم الصحة الانجابية والبيئة والصحة البدنية ودور مراكزالشباب في المحافظة على الصحه ، وخلال اللقاء تم تقديم فقرات من أعضاء مراكز الفنون، وتأتى محاور المبادرة فى ضوء أهداف التنمية المستدامه ورؤيه مصر 2030.

خلال كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبية بالساده الحضور معربا عن سعادته بالتعاون مع انديه روتاري وقطاع خدمة المجتمع بكلية طب بنها في اطار استراتيجيه وزاره الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة لجعل مراكز شباب مراكز خدمة مجتمعية وضروره التشبيك والتعاون مع كافه مؤسسات الدوله بهدف تحقيق اهداف التنميه المستدامه والمنبثقه من رؤيه مصر 2030.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبية ، على أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه مراكز شباب في الاونة الاخيرة وتغيير الصورة الذهنية لمراكز الشباب لدى المواطنين باعتبارها مراكز خدمه مجتمعية ومراكز تنويريه تثقيفيه غير مقتصرة على ممارسه الرياضه فقط وفي هذا الصدد نفذت مديريه الشباب والرياضه بالقليوبيه العديد من المبادرات المجتمعيه بالتعاون مع كافه مؤسسات الدولة ، بهدف رفع الوعي لدى النشئ والشباب والعمل على بناء الشخصية المتكامله من كافه الجوانب.

ومن جانبه، أشاد مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياة والشرب بالقليوبية ،بتنظيم مبادره “أسرة مثاليه في بيئه صحيه” والدور الذي تقدمه مديريه الشباب والرياضة في مجال خدمه المجتمع ، معربا عن سعادته بالتواجد في مثل هذه الفعاليات كما أكد على انه سيتم تنفيذ عددمن المبادرات التوعويه بقضيه المياه والمحافظه عليها بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالقليوبيه ، بهدف نشر ثقافه ترشيد المياه والمحافظه عليها بمراكز الشباب.

وفي ذات السياق، أشارت الدكتوره نرمين عدلي وكيل كليه الطب بجامعه بنها لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه الى اهمية المبادرة والتى تهدف لنشر الوعى لدى المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية والصحية والتحديات الراهنة ، موجهه الشكر لمجلس إداره نادي روتاري بالقاهرة ، لمشاركته الفعالة ورعاية تتفيذ المبادره واطلاقها بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالقليوبية وقطاع خدمة المجتمع بجامعه بنها، وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي، الدور الذي يقدمه قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئه من خلال اطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة موده والقوافل الطبية للقري والنجوع وقوافل الارشاد الصحي والاسري لمراكز وقرى حياة كريمة.

اختتم اللقاء بتكريم عدد 20 أسرة من الأسر المثاليه ،والتقاط الصور التذكاريه وتبادل الدروع، ويذكر أن مبادرة ‘اسرة مثالية في بيئه صحية “سيتم تنفيذها بعدد من مراكز الشباب خلال الفتره القادمه وفقا لبرنامج زمني ليشمل كافه انحاء المحافظة، وتاتي تلك الانشطة والمبادرات تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه.