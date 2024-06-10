رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحي

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة، والأستاذ رفعت نان الأمين المساعد للجامعة للشئون الإدارية، والأستاذ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ، وضم الوفد القمص جرجس ذكي وكيل مطرانية ،والقس سمعان كرم راعي كنيسة العذراء ،والمهندس مينا نظمى مسئول العلاقات العامة بإيبارشية بنها وقويسنا ،والدكتور رؤف فؤاد والأستاذ سمعان ملاك مسئول الشئون القانونية بإيبارشية بنها وقويسنا

وخلال اللقاء أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا اعتزازه وتقديره لزيارة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لجامعة بنها.

وأضاف ” الجيزاوى” أن تبادل التهانى والزيارات فى المناسبات الدينية والقومية بين عنصرى الأمة المصرية يؤكد على التماسك وحدة الصف والترابط وسيادة روح المودة والمحبة والرحمة والسلام بين أبناء الوطن الواحد ، داعيا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

من جانبه أكد نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا والوفد المرافق له، على عمق المشاعر بين المسلمين والمسحيين والتى تعكس روح الود والمحبة بين أبناء الوطن بكل أطيافه داعيا الله أن يسود الرخاء والسلام أرجاء الوطن.