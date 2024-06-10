” لجنتان لتنمية موارد النقابة”..اجتماع طارئ لمجلس ” البيطريين ” غدا

أصدرت النقابة العامة لاطباء بيطريين مصر ؛ اليوم، بيانا بشأن قرارات المجلس فى اجتماعه الاخير، حيث أعلن دكتور مجدى حسن، النقيب العام، وجاء نص البيان الاتى: ” إنه وفقا لاجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الأخير، والذي عقد بتاريخ13 مايو الماضي، فقد تم عرض الموقف المالي للنقابة العامة على مجلس النقابة، ونتيجة للموقف المالي المتأزم، وافق مجلس النقابة العامة بالأغلبية المطلقة، على التأجيل المؤقت لاستقبال طلبات جديدة للإعانات، وذلك لحين قيام الإدارة المالية بوضع موازنة تقديرية، وتحديد أسقف مالية لكل بند من بنود الصرف ومنها الإعانات.

ولوضع حلول عاجلة للأزمة المالية الحالية، طلبت بتشكيل لجنتين أحدهما لتنمية موارد النقابة، وذلك للعمل على إتاحة وتدبير موارد مالية سريعة، وأخرى لمشاركة أمانة الصندوق في وضع الموازنة المالية للنقابة، حتى يتسنى لنا استئناف استقبال طلبات جديدة للإعانات من أعضاء الجمعية العمومية، لذلك ندعو أعضاء اللجنتين لعمل اجتماع عاجل الثلاثاء القادم، الموافق 11 يونيو 2024، الساعة الواحدة ظهرا بالمركز العلمي للنقابة بالأزبكية، للبدء في أسرع وقت في فتح قنوات لتنمية موارد النقابة، والعمل على حل الأزمة المالية الحالية.

وبناء على ما تم التكليف به بتشكيل لجنة للإدارة المالية بمشاركة أمانة الصندوق في وضع موازنة مالية وتحديد أوجه الإنفاق والصرف الفترة القادمة من العام المالي الجاري، لم يتم تسليمها للنقيب العام حتى الآن.

كما أدعو مجلس النقابة العامة لعقد جلسة يوم 10 يوليو القادم الساعة الواحدة ظهرا بالمركز العلمي، للبحث والوقوف على آخر ما وصلت إليه لجنتي تنمية الموارد والموازنة المالية للنقابة.