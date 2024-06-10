بتوقيع محمد صلاح..منتخب “الفراعنة”يعود بنقطة مستحقة من غينيا بيساو

خطف منتخب مصر نقطة ثمينة بالتعادل مع غينيا بيساو، بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، مساء اليوم “الإثنين”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغابت الخطورة من جانب منتخب مصر على مرمى غينيا بيساو فى الشوط الأول بسبب قلة الهجمات، وأجرى منتخب مصر تبديلا اضطراريا مبكرا بخروج مصطفى محمد فى الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للإصابة ونزول أحمد أمين أوفه.

ونجح ماما بالدى فى تسجيل هدف لصالح غينيا بيساو فى الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء فشل الشناوى فى التصدى لها، لتنتهى أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفى شوط المباراة الثانى ادرك المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، الموقف سريعا بإشراك إمام عاشور على حساب محمد هانى ليُعيد للفراعنة الاستحواذ فى منطقة وسط الملعب.

ومع الدقيقة 70 من عمر المباراة، أدرك محمد صلاح هدف التعادل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 70 من كرة توغل بها من داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة يسارية سكنت أعلى زاوية مرمى غينيا بيساو معلنة عن عودة الفراعنة مجددا فى النتيجة.

وضغط منتخب مصر بقوة من أجل تسجيل الهدف الثاني وسنحت له أكثر من فرصة عن طريق محمد صلاح وإمام عاشور، لكن جانبه التوفيق، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 10 فى صدارة المجموعة، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو لـ6 نقاط فى المركز الثانى بالمجموعة.